Prinz Harry und Prinz William trennen sich

Sie gingen gemeinsam durch dick und dünn – ab sofort geht jeder aber seinen Weg alleine. "Mit der Zeit sind beide sehr unterschiedliche Menschen geworden", plauderte jetzt ein Freund der Brüder in der "The Sunday Times" aus.

Harry will bodenständig leben, William besteigt den Thron

Harry und seine Meghan erwarten im Frühjahr ihr erstes Kind – jetzt braucht die kleine Familie einen eigenen Rückzugsort und will deshalb umziehen. Erst vor sechs Wochen zog das Paar in die direkte Nachbarschaft von William und seiner Gattin jetzt sollen erneut die Kisten gepackt werden.

"Seit dem Tod ihrer Mutter Diana, haben sich die Brüder gegenseitig Halt gegeben. Aber jetzt, wo sie beide ihre eigenen Familien haben, stehen sie nicht mehr in der Abhängigkeit zueinander, wie zuvor", berichtet ein nahestehender Freund.

Die beiden sollen sich auch in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Während sich William und seine Familie auf den Thron vorbereiten müssen, können Harry und Meghan ein entspanntes Leben im Hintergrund führen.

Wohin Harry und Meghan ziehen wollen, ist noch nicht bekannt – der Umzug soll auch erst nach der Geburt des ersten Kindes stattfinden. Der Palast hat sich dazu aber bislang noch nicht geäußert.

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(isa)