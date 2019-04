So süß strahlt Prinz Louis am ersten Geburtstag

Und so wie das bei den Royals üblich ist, veröffentlicht man pünktlich zum Geburtstag brandneue Fotos des kleinen Adeligen. Auf den vom Kensington Palace zur Verfügung gestellten Bildern wirkt Prinz Louis Arthur Charles von Camebridge, so der vollständige Name des drittgeborenen Kindes von William (36) und Kate (37), quietschvergnügt.

Die süßen Fotos hat Mama Kate vor einigen Wochen selber bei einem Aufenthalt auf dem Landsitz der Royals in Norfolk geknipst. Die Herzogin ist eine leidenschaftliche Fotografin.

Bald wird sich Louis über eine kleine Cousine oder einen kleinen Cousin freuen dürfen. Onkel Harry und Tante Meghan geben allerdings, anders als es eigentlich Tradition ist, keine Details über den Schwangerschaftsverlauf und den möglichen Geburtstermin bekannt. Meghan möchte die Geburt ohne öffentlichen Medienrummel erleben.

William, Kate, George, Charlotte und Louis

