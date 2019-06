"Fände es OK, wenn meine Kinder schwul wären"

Von Donnerstag auf Freitag ist das 50-jährige Jubiläum der ersten Schwulenproteste gegen Polizeigewalt, heute allgemein als "Stonewall Inn Riots" bekannt. Weltweit feiert man den "Christopher Street Day" (Anm. das Stonewall Inn liegt in der Christopher Street in New York) jedes Jahr zum Gedenken. 2019, im Jubiläumsjahr, wird besonders viel Aufhebens darum gemacht.

So kam es, dass auch Prinz William, der dritte in der Thronfolge von England, einen Tag vor dem Jubiläum beim Kennedy Trust vorbeischaute. Es ging ihm beim Besuch um das Problem von obdachlosen LGBT-Jugendlichen.

Einige der jungen Schützlinge der Organisation kamen mit William ins Plaudern. Sie fragen ihn, wie er reagieren würde, wenn Prinz George, Prinzessin Charlotte oder Prinz Louis eines Tages zu ihm kämen und ihm anvertrauen würden, dass sie schwul beziehungsweise lesbisch sind.

"Es wäre absolut in Ordnung für mich"

"Weißt du was, ich hab in letzter Zeit ziemlich viel darüber nachgedacht, weil mich andere Eltern auch darauf angesprochen haben", sagte Prinz William. "Ich glaube, darüber machst du dir nie Gedanken, bis du nicht selbst Kinder hast – es wäre absolut in Ordnung für mich."

Er habe darüber auch mit seiner Frau Catherine gesprochen und, falls es so weit käme, wie sie ihren Kindern die beste Unterstützung zukommen lassen könnten. Vor allem, wenn man bedenkt, welche Rolle die drei Kinder später einmal übernehmen müssen und dass sie ständig in der Öffentlichkeit stehen.

"Es macht mir Sorgen, wenn ich mir vorstelle, wie alle anderen reagieren"

"Ich glaube, Kommunikation ist extrem wichtig bei der Sache. Um verstehen zu können, musst du viel darüber reden und sicher gehen, dass man sich gegenseitig unterstützt. Es bereitet mir keine Sorgen, dass sie schwul sein könnten. Es macht mir Sorgen, wenn ich mir vorstelle, wie alle anderen reagieren und was für ein Druck auf ihnen lasten würde."

Jahresbericht ist da: So teuer waren die Royals 2018/19

So teuer waren die Royals 2018/19

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)