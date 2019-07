Privatdetektiv soll Jasmin Tawil in Hawaii aufspüren

Am 15. Juli wurde Jasmin Tawil 37 Jahre alt. Mit ihrer Familie feierte die deutsche Aktrice allerdings nicht. Jasmins Vater Michael Weber hat seit Monaten nichts von seiner Tochter gehört. Nachdem er sich erfolglos an RTL gewandt hatte, um Jasmin aufzuspüren, greift er nun auf andere Mittel zurück.

"Ich habe einen Privatdetektiv engagiert, der Jasmin finden soll. Außerdem werde ich eine Vermisstenanzeige aufgeben!", so Weber gegenüber "Bild".

Er stuft die fortdauernde Funkstille als besorgniserregend ein: "Sie hat sich sonst immer gemeldet an ihrem Geburtstag. Doch es kam nichts. Ich dachte eigentlich, sie würde sich nach meinem Aufruf im Fernsehen melden. Doch ich bekam gar keine Reaktion."

Falschmeldungen

Nach Webers Hilferuf auf RTL hatten sich eine in den USA lebende Deutsche (Jasmins letzter bestätigter Wohnort war Hawaii) und der angebliche Freund eines Freundes der Schauspielerin gemeldet. Erstere gab an, Jasmin wolle nach Deutschland zurückkehren, könne sich aber kein Ticket leisten. Letzterer berichtete von einer SMS, in der Jasmin um Abstand von ihrer Familie bat.

Laut Michael Weber waren diese Quellen unzuverlässig. "Es haben sich nur Trittbrettfahrer gemeldet, die angeblich was von Jasmin gehört haben wollen. Als wir die Spuren verfolgt haben, hat sich herausgestellt, dass das alles Unsinn war. Es gibt keine neue Spur von Jasmin."

Schreckliche Ungewissheit

Der Privatdetektiv soll nun Licht in die Sache bringen. "Ich will einfach nur wissen, dass es ihr gut geht und sicher sein, dass ihr nichts passiert ist. Diese Ungewissheit ist schrecklich!", erklärte Jasmins Vater. Als Grund für das Verschwinden seiner Tochter sieht er das neue Familienglück ihres Ex-Mannes Adel Tawil (40). Er und Jasmin hatten sich 2014 scheiden lassen. Vor kurzem wurde Adel Vater.

Adel Tawil

