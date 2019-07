R. Kellys Sex-Sklavinnen sitzen im Trump Tower

Seit Donnerstag sitzt R. Kelly (52) wieder ein. Zuletzt lebten zwei junge Frauen bei ihm. Er nennt sie seine Lebenspartnerinnen. Doch die Eltern von Joycelyn Savage und Azriel Clary behaupten, der Sänger halte ihre Töchter als Sex-Sklavinnen.

Video aus dem Trump Tower

Tage nach der Verhaftung kam auch die Frage auf, was aus Savage und Clary geworden ist. Die meldeten sich nun aus dem Trum Tower in Chicago. Am Sonntag nahmen sie ein Video auf, dass sie "TMZ" zukommen ließen.

Die beiden Frauen widerlegen Gerüchte, nach denen sie aus dem Appartement geworfen wurden. Sie könnten kommen und gehen wie sie wollen, verteidigen Savage und Clary noch einmal ihren "Partner" R. Kelly. Das täten sie schon seit Jahren, genauso lang, wie sie im Trump Tower schon wohnen.

Die beiden dankten auch den R.-Kelly-Fans, dass sie dem Sänger trotz aller Vorwürfe (Kinderpornografie, Verführung eines Minderjährigen, Behinderung der Justiz und Menschenhandel, ...) die Treue halten.

Sex-Sklavinnen geben die Schuld ihren Eltern

Die 21- und 23-Jährige dementieren die Sex-Sklaven-Vorwürfe ihrer Eltern schon seit Wochen. Ihre Eltern widersprechen, R. Kelly hätte sie einer Gehirnwäsche unterzogen. Mit Clary kam Kelly zusammen, als sie noch 17 war.

Beide Frauen behaupteten in der Vergangenheit, ihre Eltern hätten sie aus Geldgier an Kelly "verscherbelt" und wollten ihn jetzt nur erpressen, weil sie auf sein Geld aus seien.

