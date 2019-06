Einbruch in Fendrich-Finca auf Mallorca

Der mallorkinischen Polizei gingen vor einigen Tagen zwei junge Männer in die Fänge, die in letzter Zeit in insgesamt 27 Ferienhäuser auf dem beliebte Urlaubsziel eingestiegen sein sollen.

Nachdem das Duo bei einer Verkehrskontrolle geschnappt worden war, wurde ihr Haus durchsucht. Dabei entdeckte man neben zahlreichen elektronischen Geräten und viel Bargeld auch vier goldene Schallplatten. Die stammen laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung aus der Trophäensammlung von Rainhard Fendrich. Neben den Auszeichnungen soll das Diebesduo aus dem Feriendomizil Fendrichs auch andere Gegenstände im Gesamtwert von rund 50.000 Euro entwendet haben.

Der 64-jährige Musiker besitzt seit Jahren in Capdepera an der Ostküste Mallorcas eine Finca.

