Rapper bezeichnet Fußball als Rassismus-Plattform

Der Hamburger Samy Deluxe (41) sorgt nicht nur mit seiner Musik für Aufsehen. Der Rapper setzt sich auch immer wieder für soziale Projekte ein und weist immer wieder auf Missstände im Bezug auf Rechtsextremismus hin. Nun scheint er aber auch für viele Fans den Bogen überspannt zu haben.

In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung", bezeichnete Samy Deluxe den Fußball als "Inbegriff des Rassismus". Seiner Meinung nach sei das Spiel die "salonfähigste Art, Rassismus in Deutschland zu promoten".

"Es würde nie wieder solche Konzerte geben"

Die Kritik begründet er damit, dass sich Fans eines Vereins gegenüber anderen Teams immer als überhöht sehen. Die Gegner werte man seiner Meinung nach immer herab. Dazu erklärt der 41-Jährige: "Mit derselben Logik könnte man auch meinen, dass die eigene 'Rasse' überlegen ist."

Weiter kritisiert er die Unterscheidung zwischen Fußball und Musik. So sei "noch nie ein Verein verboten" worden. Selbst wenn sich die Fans nach einem Spiel prügeln, kommt es in der Folgewoche zum nächsten Match. Wenn aber "zum Beispiel bei zwei oder drei Rap-Konzerten in Hamburg Leute abgestochen werden, würde es nie wieder solche Konzerte geben".

Kritik im Netz

Die Aussagen lösen nun auf Twitter eine Welle der Empörung aus. Publizistin Birgit Kelle, die für ihre konservativen Artikel bekannt ist, meinte nur: "Der kleine Samy möchte aus dem Stadion abgeholt werden." Konkreter wird "Bild"-Chef Julian Reichelt. Er kritisiert allen voran die Tagesschau, die in einem Zitat "alle Fußballfans zu Anhängern einer rassistischen Logik" machen würde.

Weitere User können mit der Aussage des Rappers auch eher wenig anfangen. So schreibt einer: "Genau. Schaffen wird doch dann gleich sämtliche Wettkämpfe ab." Ein weiterer stellt die Frage: "Sagt er sowas auch zu seinen Fans auf Konzerten? Ihr dürft nicht Fans von mir sein, damit stellt ihr mich über andere Musiker!"

Samy Deluxe selbst hat sich zu der Kritik noch nicht geäußert.

