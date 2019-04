Rapper retten ausgesetzte Hündin am Rastplatz

Rapper Bonez MC ist nicht nur für seine Musik sondern auch für seine Stories auf Instagram bekannt. Täglich postet er eine Vielzahl von Fotos und Videos auf seinem Kanal. Am Karfreitag war der Musiker aus Hamburg mit seinem Kollegen LX unterwegs und auch da ließ er sein Handy nicht zu Hause. Er nutzte die Spazierfahrt und begann einen Live-Stream. Zunächst passierte auch nichts besonderes. Bonez MC beantwortete einige Fragen seiner Fans und filmte dabei die Umgebung.

Aufruf an Besitzer

An einer Autobahn-Rastätte wurde es dann interessanter. Der Rapper spazierte ein wenig herum. Dabei fiel ihm hinter einigen Mistkübel ein Hund auf, der an einem Zaun angebunden war. Umgehend rief er seinen Kollegen hinzu, um ihm das Tier zu zeigen. Mehrere Minuten lang diskutieren die beiden, was sie denn nun tun sollten. Denn von einem Besitzer fehlte jede Spur.

Als nach längerem Warten niemand auftauchte, um den Hund abzuholen, beschlossen die beiden ihn einfach mitzunehmen. Zwischenzeitlich wird Bonez MC sogar nervös und bindet den jungen Vierbeiner erneut am Zaun an. Letzten Endes landet er aber doch auf der Rückbank. In weiteren Postings erklärt der Rapper, dass sie mit dem Tier zunächst zu einem Tierarzt fahren werden. Außerdem rufen sie den Besitzer dazu auf, sich zu melden, falls er seinen Hund doch erkennt.



Ab der dritten Minute sind die Rapper am Rastplatz

Für die Zwischenzeit tauften sie die Hündin auf den Namen "Skittles". Der Grund: Neben der Fellnase lag in dem Müll unter anderem auch eine Verpackung der Süßigkeit.

