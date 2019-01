Rapper soll 23-Jährigen in Paris erstochen haben

In der Nacht auf Freitag teilte die Anwältin des Rappers MHD mit, dass dieser in Untersuchungshaft genommen wurde. Mohamed Sylla, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, weißt jegliche Vorwürfe zurück. Er erklärt, dass er zum Tatzeitpunkt gar nicht in der Nähe des Tatorts gewesen sei.

Auto einem Freund geborgt

Bereits am 6. Juli kam es zu einer Schlägerei mitten in der Pariser Innenstadt. Dabei wurde ein 23-Jähriger verprügelt und niedergestochen. Er erlag seinen Verletzungen. Laut Polizei soll es sich um einen Streit zwischen zwei verfeindeten Gangs gehandelt haben.

In der Nähe des Tatorts wurde zudem das Auto des Rappers MHD gesichtet. Er gibt jedoch an, dass er den Wagen einem Kollegen geborgt hätte. Er selbst sei nicht damit gefahren. Aus diesem Grund wird nun auch gegen drei weitere Verdächtige ermittelt.

MHD gilt als Erfinder des "Aftro-Traps". Bereits 2015 fing er mit dem Rappen an. Damals arbeitete er noch als Pizzabote. Mit einer Hymne an den Fußballverein Paris Saint-Germain landete er einen Hit in seiner Heimat. Das darauffolgende Album "Afro Trap Part. 3" wurde mit Platin ausgezeichnet.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)