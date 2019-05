Loredana stellt sich heute den Betrugs-Vorwürfen

Die Rapperin Loredana Zefi hat via Instagram eine Pressekonferenz angekündigt. Zusammen mit ihren Anwälten wird sie heute um 12 Uhr im Hotel Emerald in Pristina vor die Öffentlichkeit treten.

In ihrem Post auf Instagram schreibt sie: "Hiermit informiere ich und lade euch ein, dass morgen, Freitag 10.05.2019, um 12 Uhr im Hotel Emerald in Prishtina zusammen mit meinen Anwälten Tomë Gashi und Artan Sadiku eine Pressekonferenz im Zusammenhang mit den aktuellen Medienberichterstattungen abhalten werde."

Die Vorwürfe

Dabei wird sie sich den Vorwürfe stellen, laut welchen die Rapperin zusammen mit ihrem Bruder ein Schweizer Ehepaar um 610.000 Euro (700.000 Franken) gebracht haben soll - die ganze Story dazu lesen Sie hier >.

Loredana war am Donnerstag am Flughafen Basel (Schweiz) gesichtet worden. Von dort aus flog sie nach Pristina – angeblich für den Dreh eines Videoclips, wie sie zunächst angegeben hatte.

Das Hotel: Hier wird Loredana vor die Presse treten:

307.400 Euro

Artan Sadiku sagte am frühen Freitagmorgen, dass man sich noch nicht zu den erhobenen Vorwürfen äußern könne, da man bislang noch keine Einsicht in die Strafakten erhalten habe. Jedoch werde man sich zu gegebener Zeit gerne dazu vernehmen lassen.

Zudem bestätigte Sadiku, "dass zwischen den Parteien Einigungsverhandlungen im Gange sind. Konkret hat unsere Mandantin der Geschädigten bereits anlässlich der ersten Einvernahme am vergangenen Montag im Sinne einer Schuldentilgung für Ihren Bruder eine komplette Schadloshaltung resp. eine Entschädigung in der Höhe von 307.400 Euro (350.000 Franken) in Aussicht gestellt."

Video: Loredanas Ankunft am Flughafen in Pristina:





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(20min)