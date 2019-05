Rassistischer Royal-Tweet kostet Moderator den Job

Die Schwarz-Weiß-Fotografie eines Pärchens, die Dame Hand in Hand mit einem Schimpansen im Anzug, sorgt derzeit in Großbritannien für Aufregung. Der Comedian Danny Baker (61) postete das Bild mit der Unterschrift "Royales Baby verlässt Krankenhaus" und ist nun seinen Job beim BBC-Radiosender "5 live" los.

Der Tweet ging in kürzester Zeit viral. Viele User interpretierten das Bild als rassistische Beleidigung – gerichtet an Baby Archie, das erste Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Rassistisch deshalb, weil Meghans Mutter Doria Ragland Afroamerikanerin, die Herzogin also zum Teil Schwarz ist.

Baker nahm den Tweet wieder offline und entschuldigte sich für das "dumme, gedankenlosen Witz-Bild". Er erklärte: "Es war als Scherz über die Royals im Vergleich mit Zirkustieren in edler Kleidung gedacht, wurde aber so aufgenommen, als ginge es um Affen und Rasse, daher zu Recht entfernt."

Rassistisch vs. einfach nur dumm

Der Tweet verstoße "gegen die Werte, die der Radiosender repräsentiert", hieß es vonseiten der BBC, die Baker umgehend feuerte. "Danny ist ein brillanten Moderator, wird aber nicht länger eine wöchentliche Show bei uns präsentierten."

Diese Entscheidung nahm Baker mehr oder weniger gelassen hin, die Art und Weise, in der er vor die Tür gesetzt wurde, kritisierte er via Twitter jedoch heftig. Der Anruf der BBC sei ein Paradebeispiel von "aufgeblasener Pseudo-Seriosität" gewesen, man habe ihm vorgeworfen, er habe den Scherz ernst und tatsächlich rassistisch gemeint. Baker selbst bezeichnete den Witz lediglich als "schlecht beraten, schlecht ausgedacht und dumm".





