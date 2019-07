Rooney Mara und Joaquin Phoenix sind verlobt

Dreimal war Joaquin Phoenix (44) bereits für einen Oscar nominiert, zweimal Rooney Mara (34). Zwar konnte bislang keiner der beiden Promis die begehrte Goldstatue gewinnen, dafür zogen sie privat das große Los...

Schon 2013 standen Joaquin und Rooney gemeinsam vor der Kamera ("Her"), gefunkt soll es angeblich aber erst am Set von "Maria Magdalena" (2018) haben. Rooney spielte die Titelrolle, Joaquin war als Jesus zu sehen. Auch in "Don't Worry, weglaufen geht nicht" (ebenfalls 2018) verkörperten die beiden vor der Kamera ein Liebespaar.

Im Mai 2019 kamen erstmals Verlobungsgerüchte auf – Rooney zeigte sich mit einem Diamantring in der Öffentlichkeit. "Us Weekly" (via "Page Six") bestätigte nun die bevorstehende Hochzeit. Ein Termin ist allerdings noch nicht bekannt.

(lfd)