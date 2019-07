Minnie Mouse hat ihre Stimme für immer verloren

Jahrzehntelang war die US-Schauspielerin für die Stimme von Minnie Mouse verantwortlich. Im Jahr 1986 stetzte sie sich gegen 200 Mitbewerberinnen bei einem Casting durch.

Auch ihr privates Glück fand sie in der Welt von Disney. 1991, fünf Jahre nach ihrem Engagement, heiratete sie Wayne Allwine, den Sprecher von Mickey Mouse. Mit ihm war sie bis zu dessen Tod im Jahr 2009 verheiratet.

Am Wochenende teilte Bob Iger, Vorsitzender der Walt Disney Company, nun mit, dass Taylor in Glendale verstorben sei. Eine Todesursache wurde nicht genannt. "Seit mehr als 30 Jahren arbeiteten Minnie und Russi zusammen, um Millionen auf der ganzen Welt zu unterhalten – eine Partnerschaft, die Minnie zu einer globalen Ikone und Russi zu einer Disney-Legende machte", so Iger.

(baf)