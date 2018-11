Reynolds foppt Jackman mit Polit-Werbespot

In "The Front Runner" (deutscher Titel: "Der Spitzenkandidat") spielt Hugh Jackman den amerikanischen Senator Gary Hart, der 1988 für das Amt des US-Präsidenten kandidierte. Passend zum Thema des Films, wird Jackman nun mit einem falschen Polit-Werbespot veralbert. Urheber des Twitter-Clips ist sein Kumpel Ryan Reynolds.

"Hugh Jackmans schauspielerische Leistung in 'The Frontrunner' hat einige Leute dazu verleitet anzunehmen, er verdiene einen Preis, aber bevor die Wahlen beginnen, sollten einige Leute diese Fakten berücksichtigen."

Lieber den Kanadier, als den falschen Australier

"Hugh Jackman ist nicht sein richtiger Name, es ist Hugh Michael Jackman. Hugh Michael spricht mit einem charmanten Akzent, aber er ist eigentlich aus Milwaukee. Dann hat er seinen Job als Wolverine hingeschmissen und so die Arbeitslosigkeit gefördert."

Reynolds stellt aber nicht nur Jackmans australische Herkunft und seine Entscheidung in Frage, nie wieder in die Rolle des Wolverine zu schlüpfen (etwa in einem "Deadpool"-Film mit Ryan Reynolds). Er bringt auch sich selbst als potentiellen Preisträger ins Gespräch:

"Ist das die Sorte von umwerfender und netter Person, von der wir in dieser Award Season eine predigende liberale Rede hören wollen? Oder gibt es da vielleicht einen wirklichen Ausländer aus einem benachbarten Land, der das wirklich zu schätzen wüsste?"

Ryan Reynolds

"Der Spitzenkandidat" startet am 8. März 2019 in den österreichischen Kinos.

(lfd)