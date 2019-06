Mutig! Samuel Koch wagt einen Paragliding-Flug

Über acht Jahre ist es her, als sich Samuel Koch bei einem Stunt in "Wetten, Dass..." schwer verletzte. Seitdem ist er querschnittsgelähmt. Auf Action verzichten will der 31-Jährige aber deswegen nicht, wie ein Instagram-Foto verrät.

Das Bild zeigt Koch beim Paragliding. Der deutsche Schauspieler ("Honig im Kopf)" strahlt dabei über das ganze Gesicht. Die Fans sind von der Aktion beeindruckt.

"Du bist der Kracher", schreibt etwa ein User. Ein anderer meint: "Es ist schön, dich so herzlich lachen zu sehen. Du macht es genau richtig, genieße dein Leben." Das Foto und die ganze Story dazu seht ihr im Video oben.

Er flog schon 2013 mit einem Gleitschirm

Es ist übrigens nicht das erste Mal das Koch nach seinem Unfall einen Flug mit dem Paragleiter wagte. Schon 2013 wagte er für die ZDF-Sendung "37 Grad" einen Flug mit einem Gleitschirm.



(LM)