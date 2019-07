Sarah Hyland verlobte sich am Traumstrand

Die 28-jährige Schauspielerin und ihr Freund Wells Adams (34) werden in naher Zukunft heiratenNach einem Jahr Beziehung ging Adams nun an einem Strand auf die Knie und stellte die Frage aller Fragen. Auf seinen Instagram-Account lud der "Modern Family"-Star einige Bilder der traumhaften Verlobung hoch und schrieb dazu: "Das Ich-kann-nicht-essen-, nicht-schlafen-, greife-nach-den-Sternen-, über-den-Zaun-, weltmeisterschafts-ähnliche Zeug".

Gerüchte über eine mögliche Beziehung des Paars kamen zum ersten Mal um Halloween 2017 auf, als es sich in aufeinander abgestimmte Kostüme passend zur Serie 'Stranger Things' kleidete. Anfang November des gleichen Jahres bestätigten die beiden dann, dass sie ein Paar sind, mussten allerdings lange Zeit eine Fernbeziehung führen, da Wells in Nashville lebte und Hyland in Los Angeles.

Durch dick und dünn

Im August der vergangenen Jahres zog Wells dann nach Kalifornien, um bei seiner Liebsten sein zu können. Die beiden Verlobten bewiesen bereits zuvor die Stärke ihrer Verbindung, da Sarahs Gesundheitsprobleme (sie musste sich bereits zwei Mal einer Nierentransplantation unterziehen, Anm.) sie oftmals an einen Tiefpunkt bringen, sie allerdings von ihrem Partner aufgefangen und wieder aufgebaut wird.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf/bang)