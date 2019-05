Sarah Lombardi Stargast bei "Holiday on Ice"

"Ich komme zurück aufs Eis bei 'Holiday on Ice'. I'm back, ich freue mich", verkündete Sarah Lombardi am Dienstag in ihrer Instastory. In einigen Videos ist zu sehen, wie sie in Hamburg ihre Schlittschuhe schnürt und wieder über das Glatteis düst.

Die "Holiday on Ice"-Verantwortlichen präsentierten den neuen Star gemeinsam mit den beiden Olympiasiegern Aljona Savchenko und Bruno Massot. Die 26-Jährige tritt damit in die Fußstapfen von Cheyenne und Valentina Pahde. Die Zwillinge waren bis vor kurzem bei der Eiskunstlauf-Show zu sehen.

Mit ihrem Sieg bei der Sat.1-Show "Dancing On Ice" hat sich Sarah Lombardi für ihren neuen Job perfekt qualifiziert. Genaue Dates oder Einzelheiten zu ihren Auftritten bei "Holiday On Ice" gibt es noch nicht.

Die nächsten Monate werden für Sarah Lombardi sehr arbeitsreich. Neben ihrem Engagement auf dem Glatteis sitzt sie ab August neben Bruce Darnell und Dieter Bohlen in der Jury von "Das Supertalent".

Dancing On Ice Finale

Dancing on Ice 2019 - Finale am 10.2.2019

(baf)