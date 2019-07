Sarah Lombardi warf sich aus einem Flugzeug

"We did it", schrieb Sarah Lombardi zu zwei Bildern, die sie mit ihren Fans auf Instagram teilte. "Es hat mich extrem viel Überwindung gekostet und ich hatte wirklich solche Angst aber es war einfach nur der Wahnsinn".

Der Sprung war für sie "ein unbeschreiblich befreiendes Gefühl", empfiehl sie ihren Fans. Auch ihr Freund Roberto wagte sich aus dem Flugzeug. Am Boden angekommen gab es für die Aktion ein Küsschen, wie ebenfalls auf einem Insta-Bild dokumentiert wurde. Fans freuten sich, weil Knutschfotos von den beiden recht selten sind.

VIP-Bild des Tages

VIP-Bild des Tages 2019

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)