Ex-GNTM-Kandidatin Saron Ghebremeskel (22) ist tot

Das Model Saron Ghebremeskel ist tot. Die Deutsch-Eritreerin soll laut "Bild"-Informationen letzte Woche im Alter von 22 Jahren verstorben sein.

Suizidgedanken? Holen Sie sich Hilfe, es gibt sie.



In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen - außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.



Wenn Sie unter Selbstmord-Gedanken, oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge unter der Nummer 142

täglich 0-24 Uhr

Die gelernte Flugbegleiterin nahm im Jahr 2017 an der 13. Staffel von "Germany's Next Topmodel" teil. Die Polizei geht derzeit von einem Suizid aus, heißt es in dem Bericht.

"Es ist ein Schock"

"Es ist ein Schock. Sarons Tod trifft uns alle völlig überraschend", so eine Freundin gegenüber der "Bild". Ein Familienmitglied postete auf Instagram die traurige Nachricht.

Saron Ghebremeskel hatte es bei der Model-Show unter die Top 50 geschafft und war später ausgeschieden.

Die 22-Jährige aus Ravensburg war ein "sehr freundliches Mädchen, das alle sehr mochten", so ein Produktionsmitarbeiter von "GNTM" zur "Bild".

