Scarlett Johansson und Colin Jost sind verlobt

Marcel Pariseau, der Pressesprecher von Scarlett Johansson, bestätigte am Wochenende gegeüber der Associated Press, dass sich die Schauspielerin, die zur Zeit in "Avengers: Endgame" im Kino zu sehen ist, und ihr 36-jähriger Partner verlobt haben.

Einen Termin für die geplante Hochzeit gäbe es nich nicht, Insider vermuten allerdings, dass man sich noch diesen Sommer das Ja-Wort geben will.

Die beiden machten ihre Liebe im November 2017 publik, kurz nachdem Johanssons Scheidung mit Romain Dauriac, ihrem zweiten Ehemann und Vater von Tochter Rose (4), durch war. In erster Ehe war sie von 2008 bis 2010 mit "Deadpool" Ryan Reynolds verheiratet. Für Jost wird es die erste Hochzeit sein.

(baf)