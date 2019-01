Sorge um Schwesta Ewas kleine Tochter

Vor einer Woche kam Schwesta Ewas kleine Tochter Aaliyah Jeyla auf die Welt. Seitdem war auf Instagram nichts mehr von ihr zu lesen.

Nun erklärte die Rapperin in einem Posting, warum: Bei der Geburt gab es Komplikationen. "Ich bin noch nicht so weit, dass ich euch erzähle wie, wo, was, warum. Für mich natürlich voll die Horror-Story. ", erklärt sie.

Aaliyah geht es besser

Mittlerweile geht es der Kleinen aber schon besser: "Sie macht sich super, es geht bergauf.", meint sie weiter. Und abgesehen davon, meint sie zu wissen, dass ihre Tochter eine Kämpferin ist: "Meine Tochter ist zu 110 Prozent eine Kämpferin. Wenn nicht sie, wer dann."

"Ich hab schon ganz andere Sachen gemeistert. Wenn das wieder eine Probe ist von Gott oder was weiß ich, das krieg ich hin, mit Links.", fügt sie noch hinzu.

Gerichtstermin steht an

Ewa Malanda, so die Rapperin mit echtem Namen, muss sich kommenden Februar vor Gericht verantworten. Ihr wird Körperverletzung, Steuerhinterziehung und sexueller Verführung Minderjähriger vorgeworfen. Schon im Sommer 2017 war sie dafür zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

(red)