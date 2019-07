Sebastian Pannek macht Liebe zu Angelina offiziell

Lange wurde gemunkelt, dass der einstige "Bachelor" Sebastian Pannek mit "Dschungelcamp"-Kandidatin Angelina Heger zusammen sei. Immer wieder teilten sie ähnliche Fotos von den gleichen Orten in den sozialen Netzwerken.

Doch nun ist endlich Schluss mit den Gerüchten! Die beiden machten ihre Beziehung auf Instagram offiziell. Sowohl Sebastian als auch Angelina verlinkten sich gegenseitig in ihren Insta-Stories und posteten ein Foto des jeweils anderen mit dem Kommentar "Only You".

Heger und Pannek waren beide beim "Bachelor"

Angelina Heger war ebenfalls Teilnehmerin beim "Bachelor". Vor fünf Jahren kämpfte sie um Christian Tews, ging jedoch im Finale ohne Rose nach Hause. Im Jahr 2016 datete sie Leonard Freier, doch auch diese Liaison hielt nicht lange.

Und Sebastian Pannek? Der war zuletzt mit "Bachelor"-Kandidatin Clea-Lacy Juhn zusammen. Die Beziehung ging nach einem Jahr in die Brüche.

