Selena Gomez meldet sich auf Instagram zurück

Im September hatte sich Selena Gomez aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen, um sich auf ihre mentale Gesundheit zu konzentrieren.

"So sehr ich auch für die Stimme, die Social Media jedem von uns gibt, dankbar bin, so bin ich auch dankbar, dass ich zurücktreten und mein Leben leben kann.", schrieb sie auf Instagram. Einen Monat später begab sie sich freiwillig in eine psychiatrische Klinik.

Nach fünf Monaten wieder auf Instagram

Am Montag gab Gomez endlich wieder ein Lebenszeichen von sich: "Es ist eine Weile her, seit ihr von mir gehört habt, aber ich will euch allen ein gutes neues Jahr wünschen und euch für eure Liebe und Unterstützung danken. Letztes Jahr war definitiv ein Jahr der Selbstreflexion, der Herausforderungen und des Wachstums. Es sind stets diese Herausforderungen, die dir aufzeigen, wer du bist und was du fähig bist zu überstehen. Glaubt mir, es ist nicht einfach, aber ich bin stolz auf die Person, zu der ich werde und ich freue mich auf das anstehende Jahr. Ich liebe euch alle", schreibt die "Wolves"-Interpretin.

Freunde unterstützen Selena

Neben ihren Fans kann sich Selena auch voll und ganz auf die Unterstützung ihrer Freunde verlassen, die ihr dabei helfen, vollständig zu genesen. Ein Insider verriet kürzlich gegenüber dem "People"-Magazin :

"Selena sieht super aus. Seit sie ihre Behandlung beendet hat, verbringt sie viel Zeit mit Freunden. Sie scheint sehr glücklich. Selena geht es viel besser und sie freut sich darauf, zur Normalität zurückzukehren. Sie ist oft bei ihrer Familie und bei Freunden." Zudem tauchten auf Instagram Fotos auf, die Selena mit ihren Freunden bei einem Ausflug zeigen.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM/bang)