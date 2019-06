Selena Gomez löscht das letzte Insta-Bild von Justin

Über ein Jahr ist es bereits her, als sich Sängerin Selena Gomez von Justin Bieber trennte. Seitdem ist viel passiert: Die 26-Jährige war wegen eines Zusammenbruchs in einer psychiatrischen Klinik, hat sich aber inzwischen wieder erholt und arbeitet an neuer Musik. Justin hat einstweilen Hailey Baldwin geheiratet.

Selena hat mit dem Kapitel Justin Bieber abgeschlossen

Doch so wirklich hinweg war Selena über ihren Ex trotzdem nicht. Erst jetzt scheint sie mit dem Kapitel Justin Bieber endgültig abgeschlossen zu haben: Auf Instagram löschte sienun das letzte Foto, das sie an ihren Ex erinnert.

Bei dem Beitrag handelte es sich um einen Geburtstagpost, den sie Justin gewidmet hatte. "Am ersten März 1994 wurde jemand super cooles geboren. Boom", schrieb sie damals dazu. In der Hand hält sie ein Foto von Justin.

