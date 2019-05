Sex-Beichte: 11 Stars und wie viele Frauen sie hatten

Nicht jeder genießt und schweigt. Im Gegenteil, manche reißen ganz schon weit ihren Mund auf. Ob im TV, in der Klatschpresse oder in der eigenen Biografie: Dass Berühmtheiten damit prahlen, wie oft und mit wie vielen Partnern sie Sex hatten, ist gar nicht so selten.

Für unsere Fotoshow der Superlative haben wir die Herren mit der höchsten "Abschussquote" gesammelt.

Einige schämen sich inzwischen schon längst dafür, andere haben vielleicht den Mund ein bisschen zu voll genommen. "Ja, das stimmt, 20.000 verschiedene Damen ... in meinem Alter heißt das 1,2 Frauen täglich, seit dem Tag an dem ich 15 wurde", zitiert "People" einen der Stars im Ranking. Ob man das wohl für bare Münze nehmen kann?

Alle elf Stars und die Zahl ihrer Eroberungen finden Sie oben in der Fotoshow.

(lam)