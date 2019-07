Entlarven diese Pics Affäre von Cabello und Mendes?

"Senorita" schlug ein wie eine Bombe. In knapp zwei Wochen hat allein das YouTube-Video 195 Millionen Klicks gesammelt. Das liegt auch daran, dass es zwischen dem süßen Kanadier und der sexy Latina ordentlich zur Sache geht. Eigentlich geht es im Video nur um das eine, nämlich heißen Sommer-Sex.

Umfrage Sind Camila Cabello und Shawn Mendes zusammen? Diese Fotos sind eindeutig. Ja, die beiden sind ein Paar.

Natürlich verstehen sie sich gut. Das heißt aber nicht, dass da mehr läuft.

Ist das nicht egal? Hauptsache ihr Duett kommt gut an.

Natürlich glauben seither viele Fans, dass es auch privat zwischen den beiden knistert. Shawn wurde in einem Interview nach seinem Beziehungsstatus mit Camila gefragt und schüttelte auf die Frage, ob sie zusammen seien, den Kopf.

Lachen, Händchenhalten, Umarmung: Ist das Liebe?

Daoch am Sonntag erwischte ein Paparazzo die beiden in West Hollywood in inniger Umarmung. Erst gingen sie brunchen, dann liefen sie Hand in Hand auf der Straße herum, schließlich drückte Shawn die kleine Camila eng an sich.

Klare Sache oder doch nur PR-Gag?

Heißt das, dass alles Leugnen keinen Sinn mehr macht? Manche sind weiterhin fest davon überzeugt, dass die Bilder nicht bedeuten müssen, dass zwischen den beiden mehr läuft. Eifersüchtige Fans hoffen auf einen PR-Gag, der helfen soll, den Sommer-Love-Song zu vermarkten.

Camila Cabello in Bildern

Camila Cabello

Shawn Mendes in Bildern

Shawn Mendes

(lam)