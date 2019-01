Sinead O'Connors Sohn galt drei Tage als vermisst

Vergangenen Freitag schrieb Sinead O'Connor ("Nothing Compares 2U") auf Twitter, dass ihr 14-jähriger Sohn Shane verschwunden ist:

"Mein süßer 14 Jahre alter Sohn ist in letzter Zeit öfter verschwunden gewesen und ist nun schon seit zwei Tagen weg. Wenn Sie ein Elternteil sind, in dessen Haus er sich aufhält, bitte wenden Sie sich an Dundrum Gardai (Polizeistation von Dundrum, Irland, Anm. d. Red.). Sie nicht zu benachrichtigen, hilft ihm nicht." Wenig später teilte sie ein Foto des verschwundenen Teenagers.

Shane ist wieder zuhause

Nun ist der 14-Jährige wieder aufgetaucht: "Shane wurde sicher und wohlauf gefunden. alhamdulillah", schrieb Sinead O'Connor, die vergangenen Oktober zum Islam konvertierte. Wie und wo Shane aufgefunden wurde, ist nicht bekannt.

Sinead O'Connor war vier Mal verheiratet. Neben Shane hat sie noch drei weitere Kinder: Jake (31), Roisin (22) und Yeshua (16).

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)