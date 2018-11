So aufwendig feierten die Stars Halloween

Dass der gruselige Feiertag, der stets am 31. Oktober begangen wird, gerade in den Vereinigten Staaten einen Sonderstatus genießt, haben zahlreicher Promis erneut unter Beweis gestellt.

Mit unzähligen Fotos und Schnappschüssen wurden sämtliche Social-Media-Plattformen überschwemmt. Wer sich am 31. Oktober und am 1. November auf Instagram oder Facebook verirrt hat, für den gab es kaum ein Entkommen.

Heidi und Tom als Fiona und Shrek

Heidi Klum Halloween 2018

Pärchen-Kostüme

Was heuer besonders aufgefallen ist, war die Tatsache, dass sich viele Paare in Verkleidungen warfen, die nur gemeinsam einen Sinn ergeben. Diejenigen, die schon mit Kindern gesegnet sind, haben natürlich den Nachwuchs in die Kostümierung inkludiert.

Heidi Klum hat mit ihrem Kostüm erneut bewiesen, dass sie den Titel "Queen of Halloween" nicht umsonst verliehen bekommen hat.

Kardashians als Victoria's Secret Engel

