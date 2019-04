So heißt der Sohn von YouTube-Star Bibi

"Ein Kind zu bekommen ist so eine neue Situation, wo man vielleicht nicht sofort weiß, wie man damit umgehen soll. Wir wollten den Kleinen einfach nur beschützen", erklären Bianca und Julian Claßen in einem Video auf YouTube, warum man sich so lange Zeit gelassen hat, den Namen ihres Sohnes bekanntzugeben.

Auch die Schwangerschaft wollte man irgendwie geheimhalten, "das wäre aber sehr schwierig gewesen", scherzt der 25-jährige Julian. Doch jetzt sei es an der Zeit, den Namen endlich zu nennen. "Der kleine heißt Lio. Kurz, knackig, einfach", so die stolze Mama Bibi (26).

Die Geheimniskrämerei sei unglaublich schwierig gewesen. Zum Schutz des Kindes habe man auch Namen erfunden. "Wir haben immer gesagt, er heißt Timo", so die beiden Jungeltern.

Jetzt herrscht auf jeden Fall Erleichterung darüber, den Namen mit den Millionen von Fans, die die beiden YouTube-Stars haben, zu teilen.

