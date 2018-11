So trauern die Stars der "Avengers" um Stan Lee

Der Tod von Stan Lee zieht weite Kreise in den Sozialen Netzwerken. Neben unzähligen Fans und Comic-Würdeträgern kondoliert auch der Cast der "Avengers" via Twitter und Instagram.

Stan Lee

Chris Evans, "Captain America":

"Es wird niemals einen weiteren Stan Lee geben. Jahrzehnte lang hat er Jung und Alt mit Abenteuern, Auswegen, Trost, Selbstvertrauen, Inspiration, Kraft, Freundschaft und Freude versorgt. Er strahlte Liebe und Güte aus und ist aus so, so, so vielen Leben nicht mehr wegzudenken. Excelsior!!"

Mark Ruffalo, "Hulk":

"Trauriger, trauriger Tag. Ruhe in Kraft, Onkel Stan. Du hast die Welt zu einem besseren Ort gemacht, durch die Kraft der modernen Mythologie und deiner Liebe für diese schmutzige Geschäft des Mensch-Seins...

Avengers: Infinity War

Robert Downey Jr., "Iron Man":

"Ich verdanke alles dir... Ruhe in Frieden, Stan..."

Chris Hemsworth, "Thor":

"RIP mein Freund. Danke für die unglaublichen Abenteuer, die deine Geschichten uns allen beschert haben. Ich schicke deiner Familie und deinen Freunden Liebe und Unterstützung."

Tessa Thompson, "Valkyrie":

"Ruhe in Freude, Smiley. Du hast uns beigebracht, dass UNSERE UNTERSCHIEDE UNSERE SUPERKRÄFTE SIND. Danke dafür, dass du ein Universum erschaffen hast, das uns dazu inspiriert, uns gegenseitig mehr zu akzeptieren. Ich fühle mich so geehrt, die Chance bekommen zu haben, übermenschlich zu sein - daran erinnert zu werden, dass unser Schmerz uns dazu macht, genau so wie unsere Kraft. Excelsior! - wahrlich 'höher und weiter zu größerem Rum'."

Tom Holland, "Spider-Man":

"Wie viele Millionen von uns schulden diesem Kerl etwas, niemand so sehr wie ich. Der Vater von Marvel hat so viele Menschen so unglaublich glücklich gemacht. Was für ein Leben und was für ein Schaffenswerk. Ruhe in Frieden Stan."

Jeremy Renner, "Hawkeye":

"RIP Stan Lee! Du bist eine Legende mein Freund."

"Big Bang Theory":

Der Comedy-Hit basiert zwar nicht auf Werken von Stan Lee, dreht sich aber um riesige Fans seiner Arbeit. Oft war Lee Thema in der Serie, 2010 spielte er sogar in einer Episode mit.

"Es war eine Ehre, ihn bei 'The Big Bang Theory' zu haben. Danke, dass du für so viele Generationen ein echter Superheld gewesen bist. Deine Legende wird weiterleben."

