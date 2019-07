So verdreht Celine Dion der Fashion-Welt den Kopf

Die Pop-Titanin ist seit Jahrzehnten gut im Geschäft. Mit ihren Shows in Las Vegas hat sie Millionen eingespielt und nach dem tragischen Krebs-Tod ihres Mannes scheint es wieder bergauf zu gehen.

Dass Celine Dion an neuer Lebensenergie gewonnen hat, zeigt sie auch seit einiger Zeit in ihrem Styling. Mit dem Stylisten Law Roach hat sie eine Verjüngungs-Kur Deluxe hingelegt, allerdings ohne besondere Peinlichkeiten, wie man es von Kollegin Madonna gewohnt ist.

Ein Mann, dem Celine vertraut



Law Roach, der erst kürzlich vom Branchen-Magazin "Business of Fashion" zu einem der einflussreichsten Stylisten der Modebranche gewählt wurde, hat mit Celine Dion eine Klientin gefunden, die Experimenten nicht abgeneigt ist und gerne voll aufs Ganze geht.

Noch dazu scheint ihre Begeisterung für Mode ehrlich. Auf der vergangenen Pariser Fashion Week war sie nicht nur bei den großen (Valentino, Chanel, Celine) in der ersten Reihe zu sehen, sondern beglückwünschte auch Jung-Designer Alexandre Vauthier zu seinen neuesten Kreationen.

Der Avantgarde-Designerin Iris van Herpen stattete sie ebenfalls einen Besuch ab und streifte sich gleich eine Robe der Designerin über.

Celine Dion rührt in 90er-Nostalgie



"Titanic", jener Film, der ihr 1998 einen Oscar für "My heart will go on" verschaffte, kam erst kürzlich in einem ihrer Outfits gewitzt zum Einsatz.

Ein blauer "Diamant", der jenem im Film besonders ähnlich sieht, wurde zu einem lässigen "I love Paris"-Shirt kombiniert. Die Mode-Fans flippten angesichts der grassierenden 90er-Welle komplett aus.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mia)