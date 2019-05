Wer hat die Autos dieser drei Promis beschmiert?

"Na klasse", schrieb Model Sophia Thomalla zu einem Bild, das sie auf Instagram teilte. Das Foto zeigt ihren Geländewagen, auf dem offenbar Unbekannte das Wort "Loser" gesprüht haben.

Doch Thomalla ist nicht die Einzige – Bonnie Strange und Rapper Marteria wurden ebenfalls Opfer einer Vandalismus-Attacke. Auch auf ihren Autos hat jemand das Wort "Loser" gesprayt. Bonnie versucht es mit Humor zu nehmen: "Aww... habe gerade diesen süßen Liebesbrief bekommen.", schrieb sie auf Instagram.

Marteria dagegen ist weniger zum Lache zumute. Kein Wunder: Der Rapper hatte sich erst vor kurzem den grauen Oldtimer zugelegt. Auf Instagram ärgert er sich: "Das ist doch nicht deren Ernst?!"

Es war nur ein Werbegag

Doch was hat es mit der Vandalismus-Attacke eigentlich auf sich - warum gerade Thomalla, Marteria und Bonnie Strange? Nur einen Tag später klären die drei Promis auf Instagram auf: Es war alles nur ein Scherz!

Die drei Promis wollten mit dieser "lustigen" Aktion Werbung für das Wasser "Aquarius Deutschland" machen. In dem Posting heißt es: "It was all a prank, sorry guys! Loooooser – sind wir alle! Denn Ich zb habe auf jeden Fall gestern Wasser und Mineralien verloren und du auch ! 😳 Hinter dem Ganzen steckt Aquarius, das Getränk für Verlierer."

