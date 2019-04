Sophia Thomalla zieht für ihren Loris in die Türkei

Seit Ende letzten Jahres ist Model und Schauspielerin Sophia Thomalla mit dem deutschen Fußballer Loris Karius zusammen. Gegenüber "Bild" verriet sie, dass sie nun für ihn in die Türkei gezogen ist.

Der Fußballer steht zurzeit als Leihspieler des FC Liverpool bei Beşiktaş Istanbul unter Vertrag: "Loris kann wegen des Trainings und der Spiele kaum nach Deutschland kommen. Da muss ich als Spielerfrau Abstriche machen.", erklärt Thomalla.

"Ich bin jetzt quasi Halb-Türkin"

Momentan wohnt sie mit dem 25-Jährigen in einer Stadtwohnung in Istanbul, die Wohnung in Berlin behält sie vorerst. "Die Türkei ist wunderschön, tolle Restaurants, nette Menschen", so die 29-Jährige.

Demnächst wollen sie sie sich eine gemeinsame Bleibe suchen, im Sommer wird dann türkisch gelernt: "Ich bin jetzt quasi Halb-Türkin", so Thomalla zu "Bild". Ihre Aufenthaltsgenehmigung ist zunächst für ein Jahr gültig.

