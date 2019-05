Sophia Thomalla hat JA gesagt

Seit Ende 2018 ist Sophia Thomalla (29) mit dem Fußballer Loris Karius (25) liiert. Für ihn zog die deutsche Schauspielerin sogar kurzentschlossen nach Istanbul, wo er derzeit bei Beşiktaş das Tor hütet. Sie fühlt sich wohl in der Türkei, will in Kürze die Landessprache lernen.

Das allein wäre schon ein Indiz für konkrete Zukunftspläne, jetzt sorgt Thomalla aber mit einem Instagram-Posting für weitere Spekulationen. Die 29-Jährige teilte ein Bild, das sie in inniger Umarmung mit Karius am Strand zeigt. Der mysteriöse Kommentar dazu: "Yes!"

"Morgen in der Bild: Karius und Thomalla verlobt?" äußerte sich ein User prophetisch zu dieser Wortmeldung und behält zumindest auf genereller Ebene Recht. Was schlicht als Ausdruck der Freude über einen perfekten Tag gemeint sein könnte, sorgt tatsächlich für Verlobungsgerüchte.

Altes Foto, frisches "Yes!"

Verifiziert können diese aktuell nicht werden. Vielleicht postet Thomalla ja bald ein Foto ihres Verlobungsrings. Vielleicht lacht sie aber auch über die wilden Mutmaßungen und erlaubt sich noch den einen oder anderen Spaß damit.

Das Strandbild dürfte jedenfalls schon Ende Dezember 2018 entstanden sein. Das spricht freilich dafür, dass das "Yes!" nicht direkt mit dem Schnappschuss zusammenhängt, sondern eine andere Bedeutung hat.



(lfd)