Hochzeitstermin von Sophie und Joe verraten

Die "Game of Thrones"-Darstellerin und der Popsänger haben eigentlich schon vor einigen Wochen in Las Vegas den Bund fürs Leben geschlossen. Damals traten sie nach den Billboard-Awards in einer typischen Touristen-Kapelle vor einen Elvis-Imitator, der sie vermählte.

Nun soll eine romantische Zeremonie in der Stadt der Liebe folgen. Am Sonntag posteten die beiden nun ein süßes Kussfoto mit dem Eiffelturm im Rücken.

In einem der Kommentare zum Bild hat der beliebte US-Fernsehpsychologe Dr. Phil verraten, wann das Paar noch einmal heiraten werde. "Ruhig bleiben. Eine Woche noch! Ich seh euch bei der Hochzeit", schrieb er.

Fans freuten sich darüber, dass das Geheimnis so ausgeplaudert worden ist. Auch die Hochzeit in Las Vegas am 1. Mai wurde dank eines Postings auf Instagram publik. Damals war Diplo derjenige, der Fotos und Videos der Zeremonie auf der Social-Media-Plattform postete.

(baf)