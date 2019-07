Turner & Jonas ehren toten Hund mit Tattoo

Der Schock sitzt noch immer tief: Sophie Turners und Joe Jonas geliebter Hund Waldo wurde vergangene Woche während eines Spaziergangs in New York City von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt. Wie "People" berichtet, habe sich der Vierbeiner bei einem Spaziergang mit dem Hundesitter von der Leine losgerissen.

Nun ließ sich das Pärchen zu Ehren ihres verstorbenen Hundes ein Partner-Tattoo in New York stechen. Die Körperverzierung zeigt den kleinen Waldo. Das Paar teilte ein Foto davon auf Instagram: "Ruhe in Frieden, mein kleiner Engel", schrieb Jonas dazu.

"Ich vermisse dich, Waldo"

Auch Turner postete das Bild auf ihrer Seite mit den Worten: "Ich vermisse dich, Waldo. Ruhe in Frieden, mein kleines Baby." Beide ließen sich das Tattoo auf der Innenseite des rechten Unterarms stechen.

