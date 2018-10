Sorge um Melanie Griffith: Ist der Krebs zurück?

Seit fast 10 Jahren leidet Melanie Griffith an Hautkrebs. 2009, 2015, 2017 und 2018 wurden Hautstücke an ihrer Nase entfernt. Die ganze Leidensgeschichte der 61-Jährigen finden Sie oben in der Fotoshow.

Ende August kam dann die langersehnte Jubelmeldung. Melanie teilte mit, dass der "letzte Schritt" getan sei.

Die Schauspielerin verband ihre gute Nachricht gleich mit einer Warnung für ihre Follower. Melanies Art von Hautkrebs wird von zu viel Sonne ausgelöst. Sie forderte ihre Fans auf, immer Sonnenschutz zu tragen und regelmäßig zum Hautarzt zu gehen.

Überraschender Arztbesuch nach zwei Monaten

Zwei Monate hörte man nichts mehr von Melanie, doch am Montag machte ein Paparazzo ein Foto, dass nichts Gutes verheißt. Melanie kommt gerade von ihrem Arzt in Beverly Hills, ihre Nase ist wieder mit einem Pflaster bedeckt.

Schweigen auf Instagram

Wurden wieder Krebszellen gefunden? Melanie hält seit der ersten Diagnose ihre Fans per Instagram über ihre Krankheit auf dem Laufenden. Doch zur Zeit schweigt sie. Wir drücken ihr die Daumen, dass die Untersuchung nur Routine war.



