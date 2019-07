Steffen Henssler rasiert sich wegen "Bachelorette"

"Ich will nicht mehr aussehen, wie mein kleiner Bruder bei Bacherlorette", schreibt Henssler (46) zu einem Bild in seiner Instastory, auf dem er glatt rasiert ist.

Viele Leute hatte keine Ahnung, was der TV-Koch meint. All jene, die in die neue Staffel von "Die Bachelorette" schon reingeschaut haben, mussten bei dem Posting zumindest schmunzeln.

Denn mit dem 25-jährigen Luca Gottzmann buhlt seit zwei Folgen ein Kandidat um die Aufmerksamkeit von Bachelorette Gerda, der Henssler tatsächlich sehr ähnlich sieht. Das dürfte sich nun auch zum älteren Doppelgänger rumgesprochen haben.

Mit seiner Rasur geht Henssler nun auf Distanz zum Rosenkavalier.

