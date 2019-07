Stevie Wonder braucht eine neue Niere

Drei Shows spielt er noch, dann muss Stevie Wonder eine Tour-Pause einlegen: Der Grund: Der kurz nach seiner Geburt erblindete R&B- und Soulsänger muss sich im September einer Nierentransplantation unterziehen.

Er hat bereits eine Organspender

Diese Nachricht verkündete der 69-Jährige bei einem Konzert im Londoner Hyde Park: "Ich werde drei Shows spielen und dann eine Pause machen", so Wonder. "Ich bin hergekommen, um euch meine Liebe zu geben und mich bei euch für eure zu bedanken!"

Sorgen brauche man sich aber keine machen, meint er. "Mir geht es gut. Ich habe einen Spender. Alles ist gut." Ein BBC-Korrespondent hatte ein Video von dem Auftritt auf Twitter veröffentlicht.

Stevie Wonder ist seit seiner Geburt blind. Zu seinen bekanntesten Hits zählen unter anderem "Superstition", "For Once in My Life" und "I Just Called To Say I Love You".

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)