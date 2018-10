Thomalla in Bikini-Nöten, Sylvie Meis bietet Hilfe an

"Eigentumswohnung but no money for swimwear" ist neben Sophia Thomallas Strand-Schnappschuss zu lesen. Aber keine Sorge, die Deutsche kann sich mit Sicherheit ein passendes Outfit zum Plantschen leisten. Der Büstenhalter mit dem sie sich ersatzweise in der Sonne rekelt, sieht ohnehin teurer aus, als die meisten Bikinis.

Unterstützung bekommt Thomalla trotzdem unverzüglich angeboten. "Du, ich schick dir gern meine Kollektion babes", kommentierte Sylvie Meis das Bild.

Die Moderatorin hat neben ihren TV-Jobs bekanntlich auch eine Bademodenlinie. Vielleicht bahnt sich da ja eine Kooperation zwischen den beiden Promi-Damen an...

Sylvie Meis in Miami

(lfd)