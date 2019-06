Prinz Louis hat seinen ersten Balkon-Auftritt

Queen Elizabeth (93) hatte am 21. April Geburtstag, groß gefeiert wird traditionell aber erst im Sommer, bei der Trooping the Colour. Am Samstag findet die jährliche Militärparade auf dem größten offenen Platz Londons, dem Horse Guards Parade, zu Ehren der Monarchin statt.

Bei den Feierlichkeiten ist auch normalerweise die ganze Königsfamilie anwesend – abgesehen von Prinz Philip (97), der sich bereits im August 2017 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat – und zeigt sich gemeinsam bei der Kutschenfahrt und auf dem Balkon des Buckingham-Palastes.

20 Fakten über Queen Elizabeth II.

In diesem Jahr gibt es einige Premieren, die dem königlichen Event noch mehr Besonderheit verleihen. Auf welche du dich bei der Parade freuen darfst, erfährst du oben in der Bildstrecke.

(kao/20 Minuten)