Turtelt Sarah Lombardi mit Florian Silbereisen?

Mit dem "Traumschiff" schippert Florian Silbereisen (37) demnächst als TV-Kapitän durch die Weltmeere. Dabei begrüßt er eine prominente Kollegin aus dem Musik-Biz bei sich an Bord: Sarah Lombardi (26) stößt als Stargast zum Cast der ZDF-Serie.

Da Silbereisen nicht mehr mit Helene Fischer (34) liiert und auch Lombardi seit Kurzem wieder Single ist, ließen die Gerüchte über eine amouröse Annäherung der beiden nicht lange auf sich warten. Keine große Überraschung, wie die Sängerin gegenüber RTL erklärte.

"Das war das erste, was Florian und ich uns gesagt haben, dass das hundertprozentig in den Schlagzeilen stattfinden wird...", so Lombardi, die gleich klarstellte: "Aber das ist natürlich Blödsinn."

Im echten Leben flogen also keine Funken zwischen dem Schlagerstar und der ehemaligen DSDS-Teilnehmerin. Im Fernsehen könnte es natürlich trotzdem zu einer Romanze kommen.

