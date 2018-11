Unbekannter schlitzte Reifen von Mel B auf

"Gerade wenn die Dinge so gut laufen, wird mein Auto absichtlich aufgeschnitten", schreibt Mel B zu den Bildern auf Instagram. "Was für eine gefährliche, kranke Person tut das einer Mutter an, die ihr Auto dazu benutzt, ihre Kindern zur Schule zu bringen".

Ein Reifen ihres Auto war von unbekannten Tätern mit 33 kleinen und zwei großen Schnitten aufgeschlitzt worden.

Die Sängerin, die erst vor wenigen Tagen gemeinam mit ihren ehemaligen Band-Kolleginnen das Comeback der Spice Girls verkündete, war nicht zum ersten Mal Opfer einer solchen Attacke. Bereits im Februar wurden die Reifen an ihrem Range Rover aufgestochen.

(baf)