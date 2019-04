Ungewissheit über Larry Kings Herzinfarkt

Einem Bericht von "TMZ" zufolge erlitt Larry King am 25. April einen Herzinfarkt. Für diesen Tag hatte der ehemalige CNN-Reporter aufgrund anhaltender Atembeschwerden einen Besuch im Spital geplant, um sich einer Angiografie (mehr dazu auf netdoktor.at) zu unterziehen. Während er sich zuhause auf die Abfahrt vorbereitete, setzte Kings Herz angeblich aus.

Ein Krankenwagen brachte den 85-Jährigen in die Ambulanz, wo eine Angioplastie an ihm durchgeführt wurde: Die Ärzte öffneten eine kollabierte Arterie und setzten mehrere Stents ein. Danach stand King auf der Intensivstation unter Beobachtung.

Angina oder Herzinfarkt?

Der Herzinfarkt ist bislang nicht bestätigt. Ein Sprecher von King gab an, es habe sich lediglich um eine Angina gehandelt. Er bestätigte aber die Angioplastie.

"TMZ" beruft sich weiterhin auf anonyme Insider, die gehört haben wollen, wie Kings Frau Shawn von den Ärzten über eine "leichte Herzattacke" ihres Gatten informiert wurde.

TV-Legende

Larry King kam am 19. November 1933 als Lawrence Harvey Zeiger in Brooklyn, New York zur Welt. Sein Vater war Österreicher, die Mutter eine gebürtige Weißrussin. Seine Medien-Karriere begann King als Radio-DJ, bevor er zum Fernsehen wechselte. Von 1985 bis 2010 moderierte er die CNN-Talkshow "Larry King Live".

