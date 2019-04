"Habe meine Emotionen nicht richtig im Griff"

Niemand ist perfekt – und das ist auch gut so. Das findet auch Schlagersängerin Vanessa Mai (26), die in ihrem neuesten Instagram-Posting all ihre Makel aufzählt.

"Ich bin nicht mal 1.70m groß, habe ein Minus-A-Körbchen mit Feuermal, einen total schiefen Unterkiefer und mein eines Auge ist kleiner als das Andere. Ich bin übermäßig ehrgeizig, ungeduldig und oft habe ich meine Emotionen nicht richtig im Griff."

"Ich bin die beste Version, die es von mir gibt"

Weiters verrät sie, dass sie kein perfektes Englisch spreche, Flugangst habe und eine echte Niete in Mathe sei. "Es gibt wesentlich Schlimmeres! Und ich weiß: Genau so, wie ich nun mal bin, bin ich die beste Version, die es von mir gibt.", erklärt sie. Am Ende des Posting fragt sie noch ihre Follower: "Und was macht deine #BesteVersion aus?"

Über 54.000 Likes

Bei den Fans scheint die Aktion jedenfalls gut anzukommen. Vom Großteil ihrer Follower gibt es Zuspruch und Lob, manche geben auch ihre eigenen Makel preis.

Erst vergangene Woche offenbarte die Schlagersängerin auf Instagram, dass sie sich mit ihrer "Männerbrust" wohl fühle.





(LM)