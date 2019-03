Das steckt hinter Vanessa Mais stahlhartem Sixpack

Das 26-jährige Schlagersternchen postete ein Foto auf Instagram, auf dem sie selber zu sehen ist. Sie steht dabei auf Stiegen, trägt Leggings und lüftet mit der linken Hand ihre weißes T-Shirt, um das darunter befindliche Sixpack zu präsentieren. Dazu schreibt sie: "Für die Realität hinter diesem Foto bitte einmal wischen".

Wer dann das zweite Posting öffnet, sieht ein kurzes Video, in dem eine völlig fertige Vanessa Mai schwitzend und außer Atem auf dem Boden eines Fitnessstudios sitzt. "Das ist richtig mies", sagt sie keuchend. Eine freche Stimme aus dem Off fragt: "Hast du einen Sonnenbrand, oder warum bist du so rot?". Mai gibt nur ein "Fick dich" zurück.

Was sie mit dem Posting sagen will, ist klar. Hinter ihrer durchtrainierten Figur steckt extrem viel harte Arbeit und Selbstdisziplin. Dann klappt es auch mit den eindrucksvollen Sixpack-Bildern. Ihren Fans gefällt es.

(baf)