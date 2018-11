Vanessa Mai verbringt den Strandurlaub lieber nackt

Ihre Hochzeit feierte der Schlagerstar nur im engsten Kreis mit Familie und Freunden. Nun, über ein Jahr später, holt das Paar die die Flitterwochen auf den Malediven nach.

"Bislang hatten Andreas und ich dafür leider einfach keine Zeit gefunden, aber jetzt passte es perfekt. Zurück in Deutschland geht’s für mich direkt auf die Bühne der 'Mercedes Benz Arena' in Berlin – aber vermutlich so erholt wie nie zuvor!", so Mai zu "RTL".

"Das genieße ich sehr"

Die sonst so um Privatsphäre bemühte Sängerin überrascht allerdings mit äußerst privaten Einblicken in ihren Liebes-Urlaub. Auf Instagram erscheinen nicht nur Strand-Traumfotos beim Frühstück, Schwimmen oder Sonnenbaden, sondern auch nackte Tatsachen.

"Allein, dass Andreas und ich hier die Zeit haben, um einfach nur am Strand zu spazieren oder auch mal eine Runde Jetski zu fahren, das genieße ich sehr", so Mai.

(red)