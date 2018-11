Vanilla Ice zeigt uns sein Ice Ice Baby

Am 31. Oktober wurde Vanilla Ice 51, zum Geburtstag brachte ihm der Storch ein Mädchen.

Robert Matthew Van Winkle, besser bekannt als Vanilla Ice 2018 (Bild: imago stock & people) Ikone der 90er: Vanilla Ice 1991 (Bild: imago stock & people) Robert Matthew Van Winkle, besser bekannt als Vanilla Ice 2018 (Bild: imago stock & people)Ikone der 90er: Vanilla Ice 1991 (Bild: imago stock & people)

Robert Matthew Van Winkle, so Vanilla Ices Geburtsname, hat zwei Töchter. Dusti Rain wurde 1998 geboren, KeeLee Breeze 2000. Beide wären also alt genug, Vanilla zum Opa zu machen.

Gewaltgerüchte in der Ehe

Ice heiratete seine Frau Laura Giaritta 1997, 2016 wurde die Ehe nach 19 Jahren geschieden. Zeitweise bestand für ihn sogar ein Betretungsverbot bei seiner Frau. Deshalb kann es leicht sein, dass nicht er, sondern seine Mädchen Nachwuchs bekamen.

Vanilla Ice wurde Tim Taylor

Von der Rap-Musik hat sich Vanilla abgewandt. In den USA hat er mit seinem "Vanilla Ice Project", einer Heimwerkershow im TV Bekanntheit erlangt.

One-Hit-Wonder mit Ohrwurmqualität

1990 auf einen Schlag berühmt. Sein Hit "Ice Ice Baby" stürmte in den USA und in England die Charts. Der legendäre Beat ist ein Sample des Songs "Under Pressure" von Queen. Allerdings nicht in der normalen Version, sondern in der mit David Bowie, die am Freddie Mercury Tribute Konzert nach dessen Tod aufgenommen wurde.







"Ice Ice Baby"



(lam)