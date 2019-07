Victoria Swarovski zahlte Lösegeld für ihr Handy

Die 25-jährige Moderatorin erzählte ihre Geschichte der "Gala". "Ich war auf der Veranstaltung eines Freundes. Als ich wieder zurück im Hotel war, fiel mir auf: Mein Handy ist weg", begann das unschöne Abenteuer.

Per Suchfunktion konnte sie es orten. "Es befand sich in Palma. Ich war eine halbe Autostunde entfernt in Port d’Andratx. Es hatte nur noch neun Prozent Akku", so Victoria weiter. Blöderweise hatte sie kein Back-Up gemacht. "Alle Fotos, Termine und Nummern wären weg gewesen!"

500 Euro Lösegeld

In einer Einkaufsstraße in Palma nahm sie in Begleitung einer Freundin schließlich Kontakt zum Handy-Dieb auf. Der rückte das Telefon gegen Bezahlung von 500 Euro wieder raus.

Eine wichtige Lektion hat Swarovski aus der Angelegenheit jedenfalls gelernt. "Seitdem mache ich jeden Tag ein Back-up".

