2.100 Diamanten für Elsa Hosks Millionen-Dollar-BH

Der Dream Angels Fantasy Bra 2018 ist streng genommen gar kein BH sondern ein Bralette mit Körperkette. Das schmälert seinen Wert aber nicht. Das glitzernde Stückchen Netz ist eine Million Dollar wert und kommt aus dem Hause Swarovski.

Lais Ribeiro mit Fantasy-Bra 2017 (Bild: Photo Press Service) Lais Ribeiro mit Fantasy-Bra 2017 (Bild: Photo Press Service)

Elsa Hosk löst bei der Show (ab 8 Uhr früh unserer Zeit) Lais Ribeiro ab, die 2017 das teure Ding auf dem Laufsteg ausführen durfte. Elsa, die seit 2015 zu den Victoria's Secret Engerln gehört, wird den Fantasy Bra bei der großen Show am 8. November in New York präsentieren. Welche Engel 2018 dabei sein dürfen, sehen Sie in der Fotoshow oben.

Über 930 Stunden haben die fleißigen Swarovski-Leute geschuftet, bis der Mädchentraum fertig war. 2.100 von Swarovski hergestellte Diamanten und Topaz wurden in Silber gefasst.

Im Vergleich zum Vorjahr ist das Glanzstück sogar richtig billig. Lais Ribeiro trug 2 Millionen spazieren, war mit 18-karätigem Gold, gelben Saphiren, Diamanten und blauem Topaz besetzt.

"Es ist sehr cool, sehr simpel, modern und so glitzernd - wenn ich es designed hätte, hätte ich es genauso gemacht", schwärmte Elsa Hosk in "People".

"Kopie" um 250 Dollar zum Nachshoppen

Zum ersten Mal können sich auch Normalsterbliche ihre eigene Version des Fantasy Bras besorgen. Swarovski verkauft ab 29. November in ausgewählten Shops und auf der Victoria's Secret-Seite eine Kopie aus Swarovski Kristallen. Der Preis ist mit 250 Dollar zwar billiger als die Diamant-Version, günstig kann man ihn aber trotzdem nicht nennen. Achtung: Die Replika wird zwar als Kopie angepriesen, sieht dem Fantasy Bra aber nicht wirklich ähnlich, weil die Silberfassung durch weißen Stoff ersetzt wird.

